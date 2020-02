'Feyenoord verlangt twintig miljoen vanuit Engeland voor gewilde Kökcü'

Feyenoord moet op korte termijn al vrezen voor het vertrek van Orkun Kökcü.

Fanatik en de Daily Mail weten te melden dat de negentienjarige middenvelder nadrukkelijk gevolgd wordt door .

The Gunners zijn zelfs van plan om voor het EK van komende zomer al tot een overeenstemming te komen met .

Kökcü beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij Feyenoord en lijkt voornamelijk onder trainer Dick Advocaat uitstekend te renderen.

De jeugdinternational van Turkije speelde dit seizoen voorlopig 29 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists.

Het contract van Kökcü bij Feyenoord, dat hem in 2014 weghaalde uit de jeugdopleiding van , loopt nog tot medio 2024.

Daardoor is Feyenoord in staat om een fors bedrag te verlangen voor de gewilde middenvelder. Kökcü bevindt zich volgens de berichtgeving uit Turkije en Engeland op de radar bij verschillende Europese topclubs, onder wie en Arsenal.

The Gunners zouden momenteel het meest concreet zijn en dat heeft alles te maken met de concurrentie. Arsenal hoopt nog voor het EK van komende zomer toe te slaan in Rotterdam-Zuid, al zal men dan wel aan de eisen van Feyenoord moeten voldoen.

Feyenoord verlangt naar verluidt twintig miljoen euro voor Kökcü, die door de Daily Mail wordt omschreven als 'one of the best emerging talents in European football'.

Scouts van Arsenal zouden Kökcü al achttien maanden nadrukkelijk in de gaten houden en inmiddels overtuigd zijn geraakt van diens kwaliteiten.

De jonge middenvelder kwam afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen (3-0 zege) niet in actie, omdat hij een lichte blessure had opgelopen in het bekerduel met (1-2 zege na verlenging).