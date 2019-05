Feyenoord-talent ongevoelig voor Turkse lokroep: "Daar ligt mijn top niet"

Orkun Kökcü wordt gevolgd door een aantal clubs uit Turkije, maar voorlopig wil het talent Feyenoord trouw blijven.

Kökçü luisterde zijn debuut voor afgelopen seizoen op met een doelpunt in het bekerduel met VV Gemert. Enkele maanden later volgde zijn eerste treffer in de en wel tegen (1-4 overwinning). Robin van Persie ontbrak in Drenthe, maar Kökcü vond het desondanks een grote eer dat hij enkele maanden met de oud-international van Oranje mocht samenwerken.



"Dat is wel een speler naar wie je opkeek toen ik elf jaar oud was", stelt de achttienjarige middenvelder in gesprek met FunX . "Toen dacht ik wel: het is echt mooi dat ik met hem mee mag trainen." Er zijn meer spelers die indruk maakten op de jonge Feyenoorder. "Tonny Vilhena, Jordy Clasie, Steven Berghuis... We zijn wel echt een vriendengroep met elkaar."



Broer Ozan kan zich de vuurdoop in Emmen nog goed voor de geest halen. "Ik kreeg een bericht dat hij zich klaarmaakte om in te vallen. We reden op de snelweg en mijn neef zat achter het stuur. Ik zei: zet de auto aan de kant, we gaan de wedstrijd kijken." Hij stuurde na de wedstrijd een selfie richting Orkun om de hilarische situatie op de snelweg te illustreren.



Kökcü weet van de recente belangstelling van clubs uit Turkije, maar blijft Feyenoord voorlopig trouw. Dit in tegenstelling tot zijn broer, die wel koos voor het Turkse avontuur. "Ik sprak er vaak met mijn moeder over en zij zei altijd: 'Je gaat niet weg hoor'. Door de bedragen in het buitenland denken veel spelers dat ze gelijk hun hele familie kunnen onderhouden. Maar ik denk niet dat mijn top in Turkije ligt, misschien is het iets voor als ik dertig ben ofzo", aldus de Feyenoord-middenvelder.