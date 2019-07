Feyenoord-talent kiest voor Turkije: "Ik zou nog met KNVB praten"

Orkun Kokçü opteert voor een interlandloopbaan namens Turkije, zo heeft de Feyenoorder zondag op de Open Dag laten weten.

De achttienjarige Kokcü droeg recent nog de aanvoerdersband van Oranje Onder-19, maar is toch tot de conclusie gekomen dat zijn hart meer bij Turkije ligt, na gesprekken met de Turkse voetbalbond.



Kokçü zei in april nog tegen Voetbal International dat hij een definitieve keuze liever op de lange baan schuift. "Stel ik word in de toekomst niet geselecteerd voor Oranje, maar krijg wel een uitnodiging uit Turkije? Wat moet ik dan doen? Dan kan ik ook geen 'nee' zeggen. Momenteel zit ik goed en voel ik me thuis bij Oranje."



Hij heeft nu echter toch de knoop doorgehakt: "Ik heb gesprekken gehad met de trainers daar, en de Turkse voetbalbond. Het gevoel was goed en toen dacht ik: dat moet ik gewoon doen. De trots voor mijn vaderland is er altijd geweest en dat heb ik ook altijd gehad. Ik heb veel familie in Turkije en Turken hebben een bepaalde trots, dat heb ik ook in me", zo stelt Kökçü



Kökçü heeft nimmer gesproken met bondscoach Ronald Koeman over een toekomstige plaats in het . "Er zou een gesprek plaatsvinden in Zeist (op het bondsbureau van de KNVB, red.) toen ik nog voor Oranje Onder-19 speelde. Dat is er echter niet van gekomen. Zodoende." De middenvelder koestert desondanks geen wrok, ondanks zijn rol als aanvoerder in de Onder-19. "Mijn gevoel lag dichter bij Turkije en die keuze heb ik gemaakt. Het is nu dus klaar."



De middenvelder van kwam de laatste jaren geregeld uit voor vertegenwoordigende elftallen. Naast Oranje Onder-19, waarvoor hij driemaal trefzeker was in acht duels, waren er optredens in de Onder-17 en de Onder-18. Voor laatstgenoemd elftal wist Kokçü twee doelpunten te maken in vijf wedstrijden.