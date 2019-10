Feyenoord-talent geniet in Den Haag: "De Kuip is wel echt mijn doel"

Crysensio Summerville scoorde zaterdag namens ADO Den Haag tegen Vitesse (0-2) en is daar vanzelfsprekend erg blij mee.

Door zijn goal groeide de van gehuurde aanvaller uit tot de jongste doelpuntenmaker van de Haagse club ooit in de . De pas zeventienjarige Summerville wil dit seizoen een goede indruk achterlaten bij ADO, zodat hij volgend jaar met enige status terugkeert bij Feyenoord.

"Ik wachtte al lang op het moment waarop ik het team kon helpen met een goal of een assist", laat Summerville weten in gesprek met De Telegraaf. "Nu heb ik ook gelijk historie geschreven!"

De jonge huurling kwam al na twee minuten uit een rebound tot scoren tegen , nadat Lex Immers op fraaie wijze had geprobeerd om doelman Remko Pasveer te passeren. Immers verdubbelde overigens vier minuten later de voorsprong van ADO, die in het restant van de wedstrijd niet meer werd weggeven.

Het doelpunt tegen Vitesse is wat betreft Summerville het startsein van een succesvolle periode bij ADO, met de terugkeer bij Feyenoord als ultiem doel. "Ik hoop terug te keren bij Feyenoord als basisspeler", aldus Summerville.

"De Kuip is wel echt mijn doel na . Ik heb elf jaar in de jeugd van Feyenoord gespeeld. Het zou mooi zijn om als kleine jongen daar binnen te komen en er als grote man weg te gaan."

Summerville kreeg zondag in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports lof toegezwaaid van oud-speler John de Wolf. "Er is bij Feyenoord maar één echte parel en dat is Summerville. Die heeft wel het voordeel dat hij op zijn zeventiende vlieguren in de Eredivisie kan maken."

"De andere talenten hebben de piramide gemist, daar hebben we het wel vaker over gehad", aldus de analist, die hoge verwachtingen heeft van Summerville.

"Als hij zo doorgaat op de manier waarop hij zich nu presenteert, dan kan hij een hele goede Feyenoord-speler worden over twee jaar."