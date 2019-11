Feyenoord stelt Arnesen aan: "Een blik op zijn CV zegt genoeg"

Frank Arnesen is de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, zo maken de Rotterdammers woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De 63-jarige Deen wordt de opvolger van Martin van Geel, die eerder dit jaar vertrok bij de club. Zijn taken werden de afgelopen op interim-basis toevertrouwd aan Sjaak Troost.

"Eén blik op het CV van Frank zegt genoeg. Hij is iemand met jarenlange ervaring bij grote clubs in Europa en op verschillende posities binnen het voetbalbedrijf", reageert president-commissaris Toon van Bodegom op de aanstelling van Arnesen in De Kuip.

"Hij heeft aandacht en oog voor de jeugd en neemt een enorm netwerk met zich mee. Frank Arnesen heeft alle kennis en kunde om verder te bouwen aan een toekomstbestendig technisch beleid bij ."

"Feyenoord is natuurlijk een prachtige club, maar niet alleen daarom kijk ik er naar uit in Rotterdam aan de slag te gaan. Het moment voelt gewoon goed", verklaart Arnesen zijn keuze voor de Rotterdamse club.

"De basis en een flink aantal randvoorwaarden voor het bedrijven van topsport zijn de laatste jaren op orde gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe accommodaties voor het eerste elftal en voor de jeugdopleiding die zijn gerealiseerd."

"Bovendien proef je bij iedereen die je spreekt dat de mensen veranderingsgezind zijn, in die zin dat ze open staan voor nieuwe ideeën en impulsen. Dat is een klimaat waarin ik graag werk en succesvol denk te kunnen zijn."

Arnesen was tot begin oktober als technisch directeur verbonden aan . In een eerder stadium werkte de Deense bestuurder bij als assistent-trainer, technisch manager en technisch commissaris.

Daarnaast was Arnesen in het verleden als technisch directeur verbonden aan onder meer , en Hamburger SV. De nieuwbakken Feyenoord-directeur begint medio januari met zijn werkzaamheden in Rotterdam.

Feyenoord heeft in de persoon van Pieter Smorenburg een nieuwe financieel directeur, die per direct aan de slag gaat in De Kuip. Van Bodegom is blij met de komst van Smorenburg, iemand met veel ervaring in het bedrijfsleven.

"Binnen de club is iedereen er van overtuigd dat het goed is dat we weer een financieel directeur krijgen. Feyenoord is gezond. De ambitie is niet alleen om dat te blijven, maar juist om grote stappen te zetten."

"Bij de strategiebepaling, bij het verkennen van alle opties en de uitwerking er van is grote expertise op financieel gebied noodzakelijk. Met Pieter Smorenburg hebben we die nu in huis."