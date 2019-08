Feyenoord stalt Dylan Vente in Eredivisie bij promovendus

Dylan Vente speelt voor de rest van het seizoen voor RKC Waalwijk.

De spits komt op huurbasis over van , zo melden beide clubs vrijdagochtend. De twintigjarige aanvaller voegt zich per direct bij de selectie van trainer Fred Grim en staat vrijdag al op het trainingsveld in Waalwijk.

Door de blessure van Nicolai Jörgensen was Vente de enige spits in de selectie van Feyenoord. De jonge aanvaller kreeg het vertrouwen in de voorbereiding en aan het begin van het seizoen, maar hij wist geen indruk te maken.

Trainer Jaap Stam koos vervolgens voor Steven Berghuis in de spits. Vente had geen uitzicht meer op speelminuten en mag het nu gaan laten zien bij RKC.

"Voor Dylan is het belangrijk dat hij dit hele seizoen nog veel meer speelminuten gaat maken dan tot dusver al het geval is geweest", laat technisch directeur Sjaak Troost weten op de website van Feyenoord.

Lees beneden verder

"Zeker nu het met Nicolai Jörgensen gelukkig weer de goede kant op gaat, dreigde het gevaar dat Dylan veelal op de bank zou komen te zitten. Dit terwijl het voor hem, met zijn nog jonge leeftijd, belangrijk is juist nu de spreekwoordelijke 'vlieguren' te maken."

''Met Dylan hebben we een speler in huis gehaald die ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring heeft op -niveau", reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld op de clubwebsite van RKC.

"Bij Feyenoord heeft hij laten zien over veel potentie te beschikken en krijgt de kans om dat nog verder te ontwikkelen. Met Dylan halen we een veelzijdige spits bij onze selectie, waarmee we aanvallend meerdere opties hebben."