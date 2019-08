Feyenoord speelt in Georgië in leeg stadion

Feyenoord speelt volgende week donderdag in een leeg stadion tegen Dinamo Tbilisi. De Georgische club is gestraft door de UEFA.

trapt donderdagavond om 19:30 uur af in de De Kuip en de return moet volgende week dus achter besloten deuren plaatsvinden. Dat melden de Rotterdammers via hun officiële website. Het is niet duidelijk of Dinamo Tbilisi in beroep gaat en zo ja, of de straf dan wordt opgeschort.

In elk geval adviseert Feyenoord z'n fans om niet naar Georgië af te reizen. Supporters die al een kaartje hadden bemachtigd, krijgen binnenkort bericht van de club. Het stadion van Dinamo Tbilisi, de koploper van de Georgische competitie, heeft een capaciteit van 55.000 plaatsen. Op wedstrijden komen doorgaans echter amper 5.000 toeschouwers af.

Om de groepsfase van de te bereiken, moet Feyenoord nog twee hordes nemen. Als Dinamo Tbilisi wordt afgetroefd, wacht een tweeluik met het Zweedse IFK Norrköping of Hapoel Be'er Sheva uit Israël.

Vorig seizoen sneuvelden de Rotterdammers in de voorrondes door een beschamende 4-0 nederlaag bij AS Trencin in de heenwedstrijd. In de return kwam men niet verder dan een remise (1-1).

Coach Jaap Stam heeft voor het heenduel tegen Dinamo voor deze opstelling gekozen: Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Fer, Tapia, Kökcü; Sinisterra, Berghuis, Narsingh.