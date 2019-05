Feyenoord sluit vierde huurdeal in korte tijd met FC Dordrecht

Ramón ten Hove staat volgend seizoen onder de lat bij FC Dordrecht.

De vierde keeper van 1 wordt voor de duur van een seizoen verhuurd aan de samenwerkingspartner uit de , zo maakt Feyenoord bekend. Hij wordt na spelers als Jari Schuurman, Joël Zwarts en Crysencio Summerville, die dit seizoen worden gestald bij Dordrecht, de volgende Feyenoorder die ervaring kan opdoen bij de provinciegenoot.

Ten Hove is een exponent uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij is na Justin Bijlow, Kenneth Vermeer en Joris Delle de vierde keus in het elftal van Giovanni van Bronckhorst. Door blessures bij zijn concurrenten nam Ten Hove dit seizoen al in zestien competitieduels plaats op de bank als reservedoelman. Dit kalenderjaar behoorde Ten Hove alleen in de eerste wedstrijd tegen (3-1 nederlaag op 19 januari) niet tot de wedstrijdselectie.



Een debuut bleef desondanks uit en volgend seizoen mag de 21-jarige international van Oranje Onder-20 ervaring gaan opdoen bij Dordrecht. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen zullen Feyenoord en Dordrecht op zaterdag 6 juli tegenover elkaar staan in een oefenwedstrijd aan de Krommedijk. Het contract van Ten Hove in De Kuip loopt door tot de zomer van 2021.



De verhuurperiode van Schuurman, Zwarts en Summerville loopt in de zomer af. Vorige maand maakte Zwarts bekend dat zijn contract niet wordt verlengd door Feyenoord, waardoor hij in de zomer transfervrij is. De clubleiding maakt geen gebruik van de optie om zijn aflopende contract met een jaar te verlengen. Schuurman blijft met een driejarig contract definitief in Dordrecht, terwijl de zeventienjarige Summerville nog een verbintenis tot medio 2021 heeft bij Feyenoord.