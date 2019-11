'Feyenoord shockeert Besiktas met voorstel omtrent Jeremain Lens'

Feyenoord heeft tevergeefs een poging gedaan om Jeremain Lens vanaf januari naar De Kuip te halen, zo verzekert Takvim zaterdag.

Volgens de krant zette in op een verhuurperiode tot het ende van het seizoen, maar was de Eredivisionist niet bereid om met mee te delen in het salaris van de aanvaller.

Het aanbod 'schokte' Besiktas en de Turken verlieten de onderhandelingstafel al gauw, zo klinkt het. Lens verdient 2,3 miljoen euro op jaarbasis en drukt daarmee zwaar op de begroting.

Besiktas probeert de financiële huishouding op orde te brengen en wil daarom nadenken over het vertrek van de buitenspeler.

De boodschap van Feyenoord luidde echter 'wij huren hem voor zes maanden; jullie betalen het salaris', zo vat Takvim samen. Voor dat aanbod was Besiktas allerminst gevoelig.

Afgelopen zomer werden de Rotterdammers ook al in verband gebracht met Lens, toen Turkse media schreven dat zowel Feyenoord als zijn oude club interesse had.

Lens kwam dit seizoen tot zes wedstrijden in de . Hij is niet verzekerd van een basisplek in Istanbul, maar komt wel met regelmaat in actie.

Vorige week donderdag begon Lens vanaf de aftrap in het -duel bij SC Braga (1-0 nederlaag), maar in de slotfase van de eerste helft ontving hij een directe rode kaart voor een tackle op Palhinha.

Daarna bleef hij negentig minuten op de bank zitten tijdens de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Denizlispor van zondag.

Feyenoord is bezig aan een teleurstellend seizoen en kijkt daarom rond voor versterkingen in de winterstop. Na dertien wedstrijden staat de club op de tiende plek in de .

Dankzij twee opeenvolgende zeges onder leiding van de nieuwe trainer Dick Advocaat kan Feyenoord echter wel omhoog kijken. Nummer drie PSV heeft 'slechts' vier punten meer dan Feyenoord.