Feyenoord reist af naar China: "Er moet straks 1,5 miljard geïnvesteerd worden"

Om en nabij de dertig bedrijven en instellingen uit Rotterdam zijn momenteel in Shanghai voor een handelsmissie en ook is van de partij in China. De club heeft algemeen directeur Jan de Jong afgevaardigd als vertegenwoordiger en de sportbestuurder hoopt in het Verre Oosten een aantal sponsoren voor de Rotterdammers te kunnen strikken.

"Er zijn natuurlijk hartstikke veel Chinese bedrijven die ook in Nederland aan de weg proberen te timmeren. Dat kan bijvoorbeeld door sponsoring, dus proberen we partijen te interesseren om sponsor te worden van Feyenoord", legt De Jong uit in gesprek met RTV Rijnmond . De directeur is echter niet alleen naar China afgereisd om sponsoren te vinden.



Zijn club is namelijk druk bezig met de plannen om, onder de noemer Feyenoord City, een nieuw stadion de bouwen en De Jong hoopt partijen te kunnen vinden die zich daaraan willen verbinden: "Er komt een groot project aan waarin 1,5 miljard geïnvesteerd moet worden. Misschien hebben Chinese partijen interesse om daar in te investeren. Voor hen kan het ook aantrekkelijk zijn", gaat hij verder.



De Jong durft echter nog niet op de zaken vooruit te lopen: "Het is niet dat je één keer om de tafel gaat zitten. Er is een Chinese cultuur, daar moet je een beetje aan wennen en weten hoe dat gaat. Het gaat niet over één nacht ijs."