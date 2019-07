Feyenoord, PSV, AZ en FC Utrecht weten opponenten in derde voorronde EL

Feyenoord moet in de derde voorronde van de Europa League zien af te rekenen met FK Gabala of Dinamo Tblisi.

Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon werd gekoppeld aan Mariupol, indien er gewonnen wordt van BK Häcken. Als in de tweede voorronde afrekent met Zrinjski Mostar, is een ronde verder NK Domzale of Malmö FF de tegenstander. Tot slot weet ook de volgende Europese tegenstander als FC Basel in de tweede voorronde van de te sterk is: FK Haugesund of Sturm Graz.

De wedstrijden in de derde voorronde van de worden gespeeld op donderdag 8 en donderdag 15 augustus. Op 1 augustus wordt definitief bekend hoe het programma voor de derde kwalificatieronde eruit zal zien, als de returns van de tweede voorronde afgewerkt worden.