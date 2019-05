Feyenoord presenteert nieuwe uitshirt: "Every ending has a new beginning"

Feyenoord heeft woensdagochtend het uitshirt voor het aankomende seizoen gepresenteerd.

De Rotterdammers spelen komend seizoen in een blauw tenue met gele accenten. speelt woensdagavond, als men het in Limburg opneemt tegen , voor het eerst in het nieuwe shirt.

Op het nieuwe tricot prijkt het logo van nieuwe hoofdsponsor Droomparken. "Every ending has a new beginning", schrijft Feyenoord op Twitter. "Het shirt heeft een V-hals, die een donkerblauwe en gele kleur bevat. Op de borst is uiteraard het Feyenoord-logo met gouden rand te vinden, die is voorzien van de gouden kampioensster", zo schrijft men op de clubsite.

"Het shirt is een grafisch patroon opgenomen, wat het tenue in zijn geheel ook erg geschikt maakt als lifestyle-item. Het broekje heeft een donkerblauwe kleur, waarbij de sokken de gele kleur dragen. In het broekje zijn wederom de gele adidas-strepen aan de zijkant te vinden." Het shirt is verkrijgbaar via de Feyenoord Fanshops en is ook online te bemachtigen.



Feyenoord sluit het seizoen 2018/19 af tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers kenden een moeizaam seizoen, waarbij de titel al snel uit het zicht was verdwenen. Lange tijd was het onzeker of de ploeg van de vertrekkende trainer Giovanni van Bronckhorst de derde plek wel zou kunnen behalen, maar uiteindelijk wist Feyenoord achter zich te laten.