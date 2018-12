Feyenoord pakt door en geeft groen licht voor bouw van stadion

Het nieuwe stadion van Feyenoord gaat er komen.

De club en Stadion Feijenoord hebben namelijk groen licht gegeven aan het voortzetten van de plannen, die ervoor moeten zorgen dat Feyenoord in 2023 het nieuwe onderkomen kan betrekken. Dat bevestigt een woordvoerder van Feyenoord City aan het Algemeen Dagblad. De krant spreekt van een 'grote doorbraak', want enkele maanden zat het proces nog muurvast. In de zomer van 2020 moet de eerste paal de grond in gaan.

Feyenoord stelde de eis om na de bouw van het nieuwe stadion ieder jaar minimaal 25 miljoen euro aan het spelersbudget te kunnen toevoegen. "Door tenminste 30 miljoen extra eigen vermogen te verwerven voor de nieuwbouw wordt een vaste en jaarlijks te indexeren bijdrage van tenminste 25 miljoen per jaar aan de spelersbegroting van Feyenoord mogelijk gemaakt", zo staat te lezen op de website van Feyenoord City.



De club laat weten dat de volgende fase van de voorbereiding van de bouw van het nieuwe stadion wordt ingegaan. Hierin wordt het definitieve ontwerp van het te bouwen onderkomen en de financiering verder uitgewerkt en ingevuld. 'Het voorlopig ontwerp is geoptimaliseerd en past - met behoud van alle benodigde functionaliteiten, de sfeer en het iconisch karakter van het ontwerp, binnen het beschikbare bouwbudget.'



Eind 2019 hopen alle partijen de financiering af te ronden en de bouwer van het stadion te kunnen contracteren. "Over die financiering heb ik geen twijfels. Het vinden van een aannemer die het binnen het budget en de tijd kan doen, dat zal een stuk ingewikkelder zijn. Daar kunnen we met z'n allen onze tanden in zetten", reageert wethouder Adriaan Visser (D66, grote projecten).



"Dit is een hele belangrijke stap", vervolgt hij. "Hiermee komt aantal zaken heel dichtbij. Zoals een definitief ontwerp van het stadion, tot in de details, en het selecteren van een aannemer. Plus het rondmaken van de financiering. Cruciaal allemaal in dit proces. En hiermee zien vermogende Rotterdammers ook in dat dit een serieus besluit is en dat Feyenoord doorgaat. Hiermee zal de interesse van de private partijen zeer sterk toenemen."