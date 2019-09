Feyenoord-opponent doet nog voor acht miljoen euro zaken met Liverpool

Rangers FC heeft Ryan Kent definitief overgenomen van Liverpool, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend.

De 22-jarige aanvaller speelde vorig seizoen al op huurbasis in Glasgow, maar hij heeft nu vlak voor het verstrijken van de transferwindow zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract bij the Gers . Het betekent dat Kent tegenkomt in de groepsfase van de , daar Rangers daarin een van de drie tegenstanders is.

Het is onbekend wat voor bedrag Rangers neertelt om het tot 2022 lopende contract van Kent bij af te kopen, maar in de Britse media wordt gesproken van een kleine acht miljoen euro.

De vleugelaanvaller kwam vorig seizoen tot 6 doelpunten en 9 assists in 43 officiële wedstrijden voor Rangers. The Gers wilden hem graag definitief overnemen, maar moesten nog wel tot een overeenstemming met Liverpool komen. Dat is vlak voor het verstrijken van de transferdeadline nog gelukt.

"Ik zal niet liegen: het is deze zomer enorm zwaar geweest, maar ik ben mentaal sterk. Ik wist dat als ik mezelf goed zou gedragen, er vanzelf wel wat zou gebeuren. Vorig seizoen heb ik al het gevoel mogen hebben wat het betekent om speler van Rangers te zijn. Mijn werk was nog niet af hier, dus ik hoop dat ik dat niet op een goede manier kan afmaken", zegt Kent op de website van Rangers. "Na mijn vertrek ben ik Rangers continu blijven steunen en ik kan niet wachten om weer op Ibrox te kunnen spelen."

"Met Steven Gerrard is er een manager met heel veel ambitie, hij wil prijzen winnen. Michael Beale (assistent-manager, red.) ken ik nog van Liverpool, we werkten samen toen ik nog een kind was. Hij heeft het beste uit me weten te halen en zorgde ervoor dat ik in mezelf ging geloven", besluit Kent, die werd opgeleid door Liverpool en vervolgens op huurbasis voor Coventry City, Barnsley, , Bristol City en Rangers speelde.