'Feyenoord ontvangt mogelijk bod van dik 22 miljoen euro uit Londen'

Arsenal mengt zich in de race om Orkun Kokcü, zo meldden Engelse media in de nacht van woensdag op donderdag.

Volgens de laatste berichten houdt inmiddels ook de Londense club de ontwikkelingen van de middenvelder van nauwlettend in de gaten. Kokcü, achttien jaar, wordt door de kranten in Engeland omschreven als one of the brightest prospects in Holland.

"Orkun heeft alles wat een moderne creatieve middenvelder nodig heeft en daarmee de potentie om hier de komende jaren ontzettend belangrijk te worden", zei voormalig technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord een half jaar geleden. Kokcü zette destijds zijn handtekening onder een nieuw contract met Feyenoord, tot de zomer van 2023.

"Bovendien is hij tweebenig, wat hem nóg completer maakt. Naast al zijn voetballende kwaliteiten beschikt hij ook over de juiste mentaliteit om die potentie waar te maken. Hier gaan we veel plezier aan beleven."

Kokcü maakte in december vorig jaar zijn debuut in het eerste van Feyenoord en staat inmiddels op 25 wedstrijden in alle competities.

De media in Engeland gaan ervan uit dat Feyenoord medewerking zal verlenen aan een transfer bij formele biedingen vanaf twintig miljoen pond, omgerekend ruim 22 miljoen euro. Het is onduidelijk door welke clubs de middenvelder nog meer wordt gevolgd.