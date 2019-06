Feyenoord noemt straf KNVB 'buitenproportioneel' en gaat in beroep

Feyenoord is het niet eens met het vonnis van de tuchtcommissie van de KNVB en gaat in beroep tegen de straf om enkele vakken te sluiten.

mag bij een beker- of competitiewedstrijd geen publiek toelaten in de vakken R, S en T. Dat maken de Rotterdammers dinsdag bekend op de clubwebsite. Feyenoord laat de zaak voorkomen bij de Commissie van Beroep.



Supporters met een seizoenkaart in de betreffende vakken mogen de wedstrijd bovendien niet bezoeken. Feyenoord heeft deze straf opgelegd gekregen vanwege het afsteken van vuurwerk door supporters tijdens de bekerwedstrijd tegen op woensdag 27 februari. Behalve de lege vakken heeft de club ook een geldboete van 15.000 euro opgelegd gekregen. Deze straf van de tuchtcommissie is conform de eis die de aanklager betaald voetbal van de KNVB had neergelegd.



"Feyenoord laat deze zaak nu voorkomen bij de Commissie van Beroep. Dit onder meer omdat de club de straf buitenproportioneel acht en het onjuist vindt dat door het sluiten van hele vakken ook supporters worden gestraft die niets met het vuurwerk te maken hebben gehad", schrijft Feyenoord op de website. "Wanneer de zaak door de Commissie van Beroep wordt behandeld, is nog onbekend. Daarmee is ook onduidelijk om welke wedstrijd in het nieuwe seizoen het gaat, als de straf uiteindelijk onverhoopt gehandhaafd blijft."