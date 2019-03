"Feyenoord net zo groot als Ajax en PSV, misschien wel groter"

Jaap Stam is al bezig aan zijn afscheidstournee als trainer van PEC Zwolle. Volgens de coach ligt er bij Feyenoord een prachtige uitdaging voor hem.

De oud-verdediger is pas sinds eind december in dienst bij de club uit Overijssel, maar hij vertrekt aan het einde van dit seizoen dus naar De Kuip, waar hij de opvolger van Giovanni van Bronckhorst zal worden.



Stam hoefde niet lang na te denken toen hij door Feyenoord werd benaderd om Van Bronckhorst op te volgen. "Ik woon in Nederland en wil in de top van Nederland werken. Bij een club als Feyenoord is dat mogelijk. Je weet nooit wanneer die kans zich voordoet. Dan krijg je de kans om in de top te gaan werken. Dan pak je die kans. Zo vaak komt een topclub niet", vertelt hij aan Voetbal International . "Dat gebeurt geen twee, drie keer. Ik had ‘nee’ kunnen zeggen en een jaar kunnen wachten, maar voor hetzelfde geld is er dan een ander."



Onder leiding van Stam hoopt Feyenoord de aansluiting met PSV en Ajax weer te vinden. De laatste twee seizoenen speelden de Rotterdammers geen rol van betekenis in de titelrace, maar volgens Stam liggen er voldoende mogelijkheden in De Kuip. "De situatie van Feyenoord is dat het net zo'n grote club is als Ajax en PSV en misschien nog wel groter. De ambities zijn daar ook enorm. Dat strookt met mijn ambities en waar ik naartoe wil. Feyenoord wil prijzen winnen, dat wil ik ook."



Stam beseft dat Feyenoord niet zo kapitaalkrachtig als bijvoorbeeld Ajax is. Toch is hij hoopvol gestemd. "Ajax heeft weet ik niet hoeveel miljoen op de bank staan en kan doen wat het wil. Die situatie is er op dit moment bij Feyenoord niet. Dat weet ook iedereen. Je moet op een andere manier creatief zijn om toch het maximale uit zo'n ploeg te halen. De uitdaging zit erin hoe we het voor elkaar kunnen krijgen."