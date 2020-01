Feyenoord neemt per direct afscheid van Yassin Ayoub

Yassin Ayoub vertrekt per direct bij Feyenoord.

Panathinaikos maakt woensdagmiddag namelijk melding van de komst van de middenvelder, die zich voor drieënhalf jaar heeft verbonden aan zijn nieuwe werkgever. Ayoub lag oorspronkelijk nog tot medio 2022 vast bij , maar de Rotterdammers zijn naar verluidt akkoord gegaan met een transfervrij vertrek.

Ayoub streek in de zomer van 2018 neer in De Kuip, nadat Feyenoord hem vanwege een aflopend contract gratis op kon pikken bij . De 25-jarige centrale middenvelder slaagde er echter nooit in om een onbetwiste basisplaats te veroveren en kwam in totaal niet verder dan 23 wedstrijden in de hoofdmacht. Dit seizoen speelde hij slechts drie wedstrijden in de en kwam hij tweemaal in actie in de .

Twintigvoudig landskampioen Panathinaikos is de afgelopen seizoenen wat weggezakt en werd in 2010 voor het laatst kampioen van Griekenland. Ayoub hoopt de club dan ook terug te krijgen 'op de plek waar hij thuishoort': "Persoonlijk wil ik kampioen worden met Panathinaikos! Maar laten we rustig aandoen, ik wil bouwen aan een sterk team dat opnieuw geschiedenis kan schrijven."

"Ik ben niet de beste speler van de wereld, maar ik zie mezelf wel als een slimme speler. Als de verdediging dicht zit en het erop lijkt dat de wedstrijd vastgelopen is, weet ik de sleutel te vinden. Dat is precies mijn voetbalfilosofie: het vinden van oplossingen."

"Ik denk de hele wedstrijd door na over manieren waarop ik de problemen van mijn team op kan lossen", laat hij weten over zijn transfer.