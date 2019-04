Feyenoord neemt maatregelen tegen Clasie: "Dit is ongepast gedrag"

Feyenoord gaat disciplinaire maatregelen nemen tegen Jordy Clasie. De middenvelder was zaterdagavond niet blij met zijn wissel tegen Heracles Almelo.

Clasie verliet traag het veld en weigerde vervolgens de uitgestoken hand van Giovanni van Bronckhorst. Hij duwde de oefenmeester licht toen deze een arm om zijn schouders wilde leggen. Het moment, een kwartier voor tijd, passeerde op sociale media uitgebreid de revue.



"Jordy vertoonde daarmee ongepast gedrag", reageerde Van Bronckhorst na afloop bij FOX Sports. "Dat kan ik niet accepteren. Jordy is een emotionele jongen, iedereen verwerkt zoiets op zijn eigen manier. Hij is nu ook weer een stuk rustiger en baalt enorm van dat moment. We wilden de wedstrijd winnen en daarom wisselde ik hem om er een spits bij te zetten."



"Het gaat niet om Jordy Clasie, het gaat niet om mij, het gaat om ", benadrukte de trainer van de Rotterdammers. "We willen op 12 mei die derde plek in handen hebben. Daar horen soms wissels bij, daar moet iedereen zich aan conformeren. Ik ga nog met Jordy en technisch directeur Martin van Geel zitten. We zullen maatregelen nemen."



"Ik heb dit in de tien jaar dat ik voetbal nog nooit meegemaakt en nu is het moment daar", zei Clasie zelf. "Het is een grote fout geweest. Ik heb mijn excuses aangeboden, zoals het hoort, als een volwassen persoon. Ik heb gezegd dat ik niet zo had moeten reageren en dat het een grote fout van me is geweest. Ik weet nog niets van een reprimande, maar als dat zo is, dan accepteer ik dat."



Ook Robin van Persie had moeite met de onvrede die Clasie in woord en gebaar liet blijken. "Dat is niet goed", zei de routinier, die in de plaats kwam van de middenvelder. "We moeten winnen, dan moet je gewoon tempo maken en die tweede goal maken. Wie dat ook is, je moet gewoon tempo maken. Ondanks dat we met een man minder op het veld staan moet je wel jagen op de 2-1."



Steven Berghuis, zelf ook niet altijd van onbesproken gedrag, sprong voor Clasie op de bres. "Hij was emotioneel, dat hoort ook bij voetbal. Ik denk dat hij ook goed in de wedstrijd zat en hij wilde belangrijk zijn voor het team", vertelde de aanvaller aan de NOS. "Dit is niet de manier om te reageren. Maar we moeten het niet groter maken dan het is. Hij weet dat hij fout zit, maar voetbal is ook emotie."