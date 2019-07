Feyenoord neemt Leroy Fer mee op trainingskamp naar Oostenrijk

Leroy Fer gaat de komende tijd meetrainen met de selectie van Feyenoord, zo meldt de Eredivisionist zondag via de officiële kanalen.

De middenvelder wordt de laatste weken vaak in verband gebracht met een terugkeer bij de club waar hij acht seizoenen geleden vertrok. Fer wil nu bij zo volledig herstellen van zijn laatste blessure en weer wedstrijdfit worden.

"Feyenoord werkt hier graag aan mee en de speler gaat morgen (maandag, red.) dan ook direct mee op trainingskamp naar Oostenrijk", zo meldt Feyenoord. "Fer en Feyenoord benadrukken dat er op dit moment geen sprake is van een contractuele situatie", aldus de club. Fer gaat zich desondanks mogelijk transfervrij aansluiten bij de Rotterdamse club, daar zijn dienstverband bij Swansea City ten einde is gekomen.



De 29-jarige middenvelder vertrok in 2011 bij Feyenoord en speelde achtereenvolgens bij , Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City. Bij laatstgenoemde club kwam hij niet in aanmerking voor een nieuw contract. Feyenoord heeft zich deze zomer reeds versterkt met doelman Nick Marsman en aanvaller Luciano Narsingh.



Laatstgenoemde speler gaf al aan dat ook Fer aast op een samenwerking met Feyenoord. "Leroy wil thuiskomen", aldus Narsingh, die overkwam van Swansea City. "Hij zou het prachtig vinden om hier ook te gaan spelen. Ik heb met hem veel gesproken." Van 2007 tot 2011 speelde Fer in totaal 104 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 14 keer scoorde.