Feyenoord neemt afscheid van Sam Larsson en incasseert miljoenen

Sam Larsson is geen speler meer van Feyenoord.

De Zweed is verkocht aan het Chinese Dalian Yifang FC, dat naar verluidt circa vijf miljoen euro heeft betaald voor de 26-jarige aanvaller.

Van die transfersom gaat volgens de Leeuwarder Courant een miljoen euro naar zijn oude club sc , plus een solidariteitsbijdrage van 50.000 euro.

Larsson, die nog tot de zomer van 2021 vastlag bij de huidige nummer drie van de , is bij de club van trainer Rafael Benitez een contract tot medio 2021 aangegaan.

De aanvaller kwam in de zomer van 2017 voor ongeveer vier miljoen euro over van Heerenveen. De fans van hadden hoge verwachtingen van de viervoudig international, maar hij kon nimmer voor langere tijd imponeren in De Kuip.

In totaal speelde de aanvaller 102 wedstrijden voor Feyenoord, met 21 doelpunten en 23 assists als resultaat. Door de zware blessure van Luis Sinisterra schoof Larsson onlangs een plekje op in de pikorde van trainer Dick Advocaat.

"De directe overstap van Larsson was nog net mogelijk, omdat de Chinese transferwindow pas later vandaag sluit."

"Een heel mooie transfersom en een prachtige kans voor de speler maken dat Feyenoord het bod heeft geaccepteerd, ondanks dat de timing niet ideaal is", zo meldt Feyenoord.

De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen (2-1 winst) was het laatste duel van Larsson voor Feyenoord.