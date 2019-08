Feyenoord naar Georgië, PSV tegen nummer 356 van UEFA-ranking

Feyenoord en PSV kennen hun Europa League-tegenstander nu de tweede voorronde erop zit.

Na de uitschakeling tegen FC Basel in de tweede voorronde van de , neemt het in de derde voorronde van de op tegen FK Haugesund uit Noorwegen. speelt tegen Dinamo Tbilisi, dat over twee duels te sterk was voor FK Qabala.

Haugesund is de huidige nummer acht van de Noorse competitie, die al vijftien speelrondes onderweg is. De heenwedstrijd tegen Sturm Graz werd met 2-0 gewonnen, waardoor een grote stap richting de volgende ronde werd gezet.

In Oostenrijk leek het nog even mis te gaan toen Sturm Graz donderdag op 2-0 kwam, maar door een goal van Kevin Krygaard kwam Haugesund op 2-1, genoeg voor een plek in de derde voorronde. PSV, de nummer 33 van de UEFA-ranking, begint op donderdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen Haugesund, de nummer 356 op de UEFA-ranglijst. Een week later volgt de return in Eindhoven.

Voor Feyenoord wacht een dubbele ontmoeting met Dinamo Tbilisi, de koploper van de Georgische competitie. Het team van trainer Felic Vicente was over twee wedstrijden te sterk voor FK Qabala. Vorige week werd de uitwedstrijd al met 0-2 gewonnen en donderdagavond eindigde de thuiswedstrijd in een 3-0 overwinning, waardoor de Georgische club overtuigend door gaat.

Lees beneden verder

Dinamo Tbilisi overleefde eerder al de eerste voorronde van de Europa League. Engordany uit Andorra werd met 6-0 en 1-0 opzij gezet. Feyenoord start thuis in de Kuip. Een week later, op 15 augustus, volgt de return in Tbilisi.

is erin geslaagd om ten koste van het Zweedse BK Häcken de derde voorronde te bereiken. Op weg naar de play-offs is FK Mariupol uit Oekraïne de tegenstander. is als eerste Nederlandse club uitgeschakeld in Europa.

Donderdagavond ging het team van John van den Brom ten onder tegen Zrinjski Mostar uit Bosnië en Herzegovina.