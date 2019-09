Feyenoord moet vak sluiten als gevolg van vuurwerkrel tegen Ajax

Feyenoord moet Vak S in De Kuip gesloten houden tijdens de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van zondag.

Dat maakt de Rotterdamse club maandagmiddag wereldkundig. Deze beslissing is een gevolg van de uitspraak van de Commissie van Beroep Betaald Voetbal in het hoger beroep dat drie maanden geleden had aangespannen tegen een uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB.

De tuchtcommissie van de voetbalbond oordeelde in juni dat de vakken R, S en T een wedstrijd leeg moesten blijven, als gevolg van het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-supporters tijdens de bekerwedstrijd tegen in februari. Daarnaast werd een geldboete van 15.000 euro opgelegd.

Feyenoord tekende gelijk beroep aan tegen de volgens de clubleiding 'buitenproportionele straf', met als resultaat dat bezoekers tegen ADO toch welkom zijn in de vakken R en T.

De door de tuchtcommissie opgelegde sanctie zou in eerste instantie worden uitgevoerd tijdens de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen , maar door de Europese verplichtingen van de Alkmaarders is het competitieduel verplaatst naar 26 september. Hierdoor treedt de straf in werking rondom het eerstvolgende thuisduel met ADO.

Feyenoord meldt maandag tevens dat seizoenkaarthouders uit Vak S zondag ook niet in andere delen van het stadion welkom zijn.