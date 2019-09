Feyenoord moet tegen FC Emmen vooral vrezen voor Laursen

FC Emmen won dit seizoen pas één keer, waar de tegenstander van zondag Feyenoord twee zeges boekte in de Eredivisie.

ging afgelopen weekend voor de derde wedstrijd op rij onderuit in de toen met 3-1 te sterk bleek te zijn en daardoor wacht de ploeg uit Drenthe nog altijd op de twee seizoenszege. boekte op zondag de tweede zege van het seizoen 2019/20 door op eigen veld met 3-2 te verslaan.

