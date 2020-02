Feyenoord moet opnieuw groot bedrag overmaken aan sc Heerenveen

Feyenoord moet een groot gedeelte van de transfersom van Sam Larsson afstaan aan sc Heerenveen.

Volgens de Leeuwarder Courant houdt de competitiegenoot een miljoen euro over aan de transfer van de aanvaller naar het Chinese Dalian FC.

Bovendien heeft recht op een solidariteitsbijdrage van 50.000 euro. De totale transfersom bedraagt vijf miljoen euro, waardoor dus iets meer dan twintig procent inlevert.

Feyenoord nam Larsson in de zomer van 2017 voor vier miljoen euro over van sc Heerenveen. Destijds, toen Martin van Geel nog technisch directeur van Feyenoord was, bedong Heerenveen een clausule die bepaalde dat Heerenveen een miljoen euro zou opstrijken van de opbrengst van een toekomstige transfer.

Het gaat daarbij niet om een bepaald doorverkooppercentage, zo lijkt het. Begin dit seizoen hield Heerenveen al een slordige acht ton over aan de verkoop van een andere Feyenoorder, toen Jeremiah St. Juste naar 1. ging; de verkoop van Ajacied Hakim Ziyech aan levert de club 1,8 miljoen euro op.

Larsson wist de hoge verwachtingen in De Kuip nooit helemaal in te lossen. In totaal speelde de aanvaller tot nu toe 72 -wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 14 doelpunten maakte en 16 assists afleverde.

De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen (2-1 winst) was vermoedelijk de laatste van Larsson voor Feyenoord. Bij zijn nieuwe club Dalian FC zal hij gecoacht worden door Rafael Benítez, terwijl onder meer Salomón Rondón en Marek Hamsik op de loonlijst staan.

De transfermarkt in Nederland is gesloten, maar het is Chinese clubs wel toegestaan om spelers uit de Eredivisie weg te kapen. Feyenoord kan daardoor geen vervanger voor Larsson aantrekken en zal zich daarom bij een verkoop moeten bedruipen met het spaarzame aantal vleugelspitsen dat nog beschikbaar is.

Naast Steven Berghuis is ook Ridgeciano Haps, die normaliter linksback speelt, inzetbaar op de flanken.