Feyenoord maakt komst derde zomeraanwinst wereldkundig

Liam Kelly mag zich speler van Feyenoord noemen.

Reading maakt via de officiële kanalen bekend dat de 23-jarige middenvelder zijn transfer naar de Rotterdamse club heeft afgerond. Kelly had nog een doorlopend contract bij Reading, waardoor een transfersom heeft moeten betalen aan de Engelse club. Kelly is na doelman Nick Marsman en aanvaller Luciano Narsingh de derde zomeraanwinst van Feyenoord.

Kelly heeft een contract voor twee seizoenen getekend in De Kuip, zo bevestigt Feyenoord. De Ierse middenvelder is een oude bekende van Jaap Stam: de twee werkten tussen 2016 en 2018 succesvol samen bij Reading. "Liam is een technisch verfijnde speler met veel potentie. Iemand die goed past bij de manier waarop wij willen gaan voetballen. Ik ken hem natuurlijk goed. Ik heb fijn met hem samengewerkt en weet wat hij kan. Hier bij Feyenoord wordt hij uiteraard een van de jongens van de groep. De komende tijd kan hij zich net als alle andere spelers laten zien en bewijzen", zegt Stam op de clubsite van Feyenoord.



Kelly lag nog tot volgend jaar zomer vast bij de Reading, maar naar verluidt hebben de clubs een overeenstemming bereikt over een transfersom om een overgang in gang te zetten. The Reading Chronicle had het eerder over een bedrag van circa een half miljoen euro. Mede door de goede banden van Stam met Reading zou Feyenoord een gunstigere deal hebben bewerkstelligd. Kelly gaat bij Feyenoord met rugnummer 8 voetballen.



Voor Kelly komt er na liefst vijftien jaar een einde aan zijn dienstverband bij Reading. Hij belandde in 2004 in de jeugdopleiding van de club en tekende in 2013 zijn eerste profcontract met the Royals. Kelly speelde het afgelopen seizoen twintig competitiewedstrijden voor Reading in de Championship, waarin hij één doelpunt wist te maken. In 2016 werd hij een korte periode verhuurd aan Bath City.