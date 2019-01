Feyenoord loot thuis tegen Ajax in halve finale KNVB Beker

Ajax en Feyenoord zijn zaterdag aan elkaar gekoppeld in de halve finale van de KNVB Beker. Willem II gaat spelen tegen AZ.

Oud-Feyenoorder Mike Obiku was degene die Ajax en Feyenoord aan elkaar koppelde. De Rotterdammers mogen thuis aantreden, net als Willem II tegen AZ.



LOTING HALVE FINALE 🏆



⚽️ Feyenoord - Ajax

📅 27 of 28 februari

🏟️ De Kuip #TOTOKNVBBeker pic.twitter.com/N8W2cy4Lij — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 26 januari 2019

Feyenoord en Ajax troffen elkaar op 28 oktober 2015 voor het laatst in de beker. In de derde ronde wonnen de Rotterdammers dankzij een eigen doelpunt van Joël Veltman in de blessuretijd; dat seizoen zou Feyenoord de beker ook winnen. De Rotterdammers gaan nu op voor hun derde triomf in vier seizoenen. Duidelijk is in ieder geval dat beide ploegen elkaar niet in de finale zullen tegenkomen; de KNVB vreesde daar naar verluidt voor, omdat er geen duidelijkheid was over het meereizen van supporters.De halve finales worden afgewerkt op woensdag 27 en donderdag 28 februari. De finale in De Kuip staat voor zondag 5 mei op het programma. Op papier zal de winnaar van het duel tussen Willem II en AZ de thuisploeg zijn in de finale. De winnaar van het bekertoernooi plaatst zich automatisch voor de derde voorronde van de Europa League. Daarnaast opent de bekerwinnaar het seizoen 2019/20 met een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen de landskampioen. Deze wedstrijd wordt gespeeld in het stadion van de landskampioen.