'Feyenoord loopt in zoektocht naar spits blauwtje bij oude bekende in Moskou'

Feyenoord hoopt in januari een stand-in voor Nicolai Jörgensen binnen te halen.

In die zoektocht hebben de Rotterdammers volgens het Russische Betting Insider contact opgenomen met Lokomotiv Moskou.

heeft naar verluidt een poging gewaagd om Fedor Smolov op huurbasis over te nemen, maar daar wenste de huidige nummer vijf van de Premjer-Liga niet aan mee te werken.

Smolov is geen onbekende in Rotterdam-Zuid, want in seizoen 2010/11 speelde hij al eens zes maanden op huurbasis bij Feyenoord.

De 29-jarige spits kwam destijds in veertien officiële wedstrijden tot een doelpunt en twee assists, alvorens hij halverwege de jaargang alweer terugkeerde bij Dinamo Moskou.

Smolov speelde vervolgens voor achtereenvolgens Anzhi Makhachkala, Ural Yekaterinburg en FK Krasnodar, voordat Lokomotiv Moskou anderhalf jaar geleden negen miljoen euro neertelde om hem binnen te halen.

De 39-voudig Russisch international is dit seizoen niet altijd basisspeler bij Lokomotiv Moskou. Tot dusver was hij in negentien officiële wedstrijden goed voor vier doelpunten en vier assists.

Toch is Lokomotiv Moskou, waar zijn contract nog loopt tot medio 2022, niet bereid om mee te werken aan een huurperiode, omdat Luka Djordjevic en Jefferson Farfán voorlopig nog geblesseerd zijn.

De houding van Lokomotiv Moskou betekent niet alleen slecht nieuws voor Feyenoord, want is eveneens geïnteresseerd in Smolov.

In een eerder stadium werd gemeld dat John Guidetti, die zich bij Alavés op een zijspoor bevindt, wel oren heeft naar een terugkeer bij Feyenoord.

Kuiptalk wist daarnaast te melden dat Jelle Vossen ( ) en Erik Sorga (FC Flora Tallinn) in beeld zijn om de spitspositie te versterken bij de Rotterdammers.