'Feyenoord lijkt naast gewenste spits te grijpen met aanstaande transfer'

Feyenoord heeft in de zoektocht naar aanvallers aan verschillende namen gedacht.

De Rotterdammers werden de voorbije weken met diverse spelers gelinkt als versterking van de voorste linie. Volgens het Russische Sport-Express denkt ook aan Nikolay Komlichenko, maar lijkt CSKA Moskou er met spits van Mlada Boleslav vandoor te gaan.

Volgens Sport-Express is CSKA Moskou de grote favoriet om de 24-jarige aanvaller binnen te hengelen. De Russen hebben naar verluidt al een persoonlijk akkoord bereikt met Komlichenko. Mlada Boleslav ligt vooralsnog dwars bij de transfer. De Tsjechische club verlangde eerder vier miljoen euro, maar heeft inmiddels de prijs verlaagd.

Mlada Boleslav mikt nu op een transfersom van 2,8 miljoen euro, maar CSKA Moskou heeft een andere constructie in gedachten om een overgang te realiseren. De Russische topclub wil de aanvaller graag huren, waarbij er tevens een optie tot koop moet worden bedongen. Het is onbekend hoe Mlada Boleslav over deze constructie denkt.

Sport-Express meldt dat naast CSKA Moskou ook Feyenoord en het Franse Stade de belangstelling hebben voor Komlichenko. Beide clubs hebben echter (nog) geen overeenstemming bereikt met de Tsjechen.

De spits, in januari voor enkele tonnen definitief overgenomen van Krasnodar FK, ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij Mlada Boleslav.