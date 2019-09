Feyenoord legt miljoenen neer en presenteert achtste zomeraanwinst

Marcos Senesi heeft zich aan Feyenoord verbonden, zo meldt de club via de officiële kanalen.

De 22-jarige verdediger, afkomstig van het Argentijnse San Lorenzo, kwam zonder problemen door de medische keuring en tekende daarna een contract tot medio 2023 in De Kuip. Naar verluidt is met de transfer van Senesi naar een bedrag van circa zeven miljoen euro gemoeid. Hij gaat spelen met rugnummer vier en sluit dinsdag aan bij de groep van trainer Jaap Stam.

Voetbal International wist maandag al te melden dat de transfer van Senesi naar Feyenoord in de afrondende fase was beland en dat alleen de details omtrent de belastingafdracht van de overgang nog moesten worden besproken. Het weekblad kwam tevens met het bericht dat San Lorenzo een doorverkooppercentage heeft bedongen in de onderhandelingen met Feyenoord.

Lees beneden verder

Senesi wordt in eigen land gezien als een groot talent, met zijn plaats in de voorselectie van Argentinië voor de oefeninterlands tegen Chili (6 september) en Mexico (10 september) als bewijs van zijn stormachtige ontwikkeling. De kersverse aanwinst van Feyenoord maakt al enige tijd deel uit van Jong Argentinië, evenals -verdediger Lisandro Martínez.

Feyenoord presenteert met Senesi de achtste zomeraanwinst. In een eerder stadium werden Leroy Fer, Luciano Narsingh, Nick Marsman, George Johnston, Liam Kelly, Rick Karsdorp (huur) en Edgar Ié (huur) aan de selectie van trainer Jaap Stam toegevoegd.

Naar verwachting maakt hij na de interlandperiode zijn debuut voor de Rotterdammers. Op zondag 15 september hervat Feyenoord de competitie met een thuiswedstrijd tegen .