Feyenoord legt 'high potential' vast: "Ik heb veel zin in de toekomst"

Tein Troost blijft bij Feyenoord. De zeventienjarige doelman heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2021.

Troost kwam afgelopen zomer over van NAC Breda en speelt bij de Onder-17 van de Rotterdammers.

"Natuurlijk maak je de overstap van NAC naar Feyenoord met de hoop dat er een mooie toekomst voor je in het verschiet ligt bij je nieuwe club. Ik heb het afgelopen halfjaar hard gewerkt om te bewijzen dat Feyenoord de juiste keuze heeft gemaakt om mij te halen. Dat dit nu bevestigd wordt met een contract, is supermooi", reageert Troost op de clubwebsite.



De ex-speler van RKVV JEKA is 'heel trots' dat hij heeft mogen tekenen bij Feyenoord: "Ik heb heel veel zin in de toekomst, om me verder te ontwikkelen hier bij Feyenoord. De toekomst zal uitwijzen hoe dat verder uitpakt, maar ik hoop in ieder geval van waarde voor deze club te mogen worden", aldus Troost, die Feyenoord een opleidingsvergoeding van 70.000 euro kostte.

"We hielden Tein al een lange tijd in de gaten en waren afgelopen zomer dan ook al verheugd dat hij de overstap wilde maken", zegt technisch directeur Martin van Geel. "Tein is een echte high potential . Hij heeft ons afgelopen halfjaar al overtuigd met zijn keeperskwaliteiten en we gaan er alles aan doen om hem te blijven steunen in zijn ontwikkeling de komende jaren."