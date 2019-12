Feyenoord lacht om tweet van PSV in aanloop naar kraker van vanmiddag

Feyenoord en PSV treffen elkaar zondagmiddag om 14.30 uur, maar op sociale media is de koude oorlog al begonnen.

De Rotterdammers vermaken zich zondagochtend met de uitkomst van een poll die de Eindhovenaren op Twitter hadden gepubliceerd: vroeg zijn volgers naar een voorspelling van de uitslag, en 51 procent antwoordde dat de club gaat verliezen in De Kuip.

Vermoedelijk hebben veel supporters van zich in de stemming gemengd en daar kan de club wel om lachen. "Wij zijn Eindhoven...", knipoogt Feyenoord.

Het gaat er echter ook vriendelijk aan toe: beide clubs publiceerden als opwarmertje een fraaie video met wedstrijdbeelden uit het verleden van de onderlinge topper. "We're hyped for this one. Are you?", vraagt Feyenoord aan zijn volgers. PSV reageert: "Oh yes... Tot vanmiddag!"

Feyenoord en PSV hopen zich in De Kuip allebei te herpakken na een teleurstellend resultaat in de . De ploeg van Dick Advocaat verloor met 3-2 van , terwijl het team van Mark van Bommel niet voorbij Rosenborg BK kwam (1-1).

Lees beneden verder

Feyenoord staat op de achtste plek met 25 punten; PSV neemt met 31 punten de vierde plek in. De bezoekers hebben minstens een punt nodig in Rotterdam om nummer drie te achterhalen.

Bij PSV zijn Michal Sadílek en Ritsu Doan twijfelgevallen, maar zaterdag voorspelde het Algemeen Dagblad dat het tweetal fit genoeg zal zijn voor een basisplaats.

Feyenoord moet het stellen zonder Rick Karsdorp, Ridgeciano Haps, Kenneth Vermeer, Sven van Beek en Edgar Ié. Bij een overwinning nadert Feyenoord de opponent tot drie punten op de ranglijst.