Feyenoord laat opnieuw jong talent vertrekken uit De Kuip

Mats Knoester mag zich speler van Heracles Almelo noemen. De bij Feyenoord opgegroeide verdediger tekent voor tweeënhalf jaar in het Polman Stadion.

De twintigjarige centrumverdediger had nog een contract voor anderhalf jaar bij de Rotterdammers, maar mocht vertrekken uit De Kuip. Het is niet bekend of er een transfersom is betaald. Daarover doen beide clubs geen uitspraken. Knoester is in ieder geval blij met de gang van zaken. "Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging. Vanaf het eerste moment was het gevoel bij deze club erg goed. De keuze was daarom vrij snel gemaakt”, aldus de winteraanwinst.

Ook technisch manager Mark-Jan Fledderus reageert verheugd via de officiële kanalen: "Mats is een talentvolle verdediger. Hij heeft veertien jaar in de Feyenoord-opleiding gespeeld en heeft ook alle nationale jeugdelftallen doorlopen. Hij heeft een goed linkerbeen en kan zowel centraal als linksback spelen. Hij staat verdedigend zijn mannetje en heeft voetballend vermogen. Hier in Almelo kan hij zich verder ontwikkelen", meent de beleidsbepaler.

De verdediger noemt het bijTC Tubantia een 'vervelende manier' om onder de aandacht te komen: "Maar het is gebeurd en ik heb het achter me gelaten. Ik was toe aan nieuwe energie aan iets nieuws. Toen Heracles kwam, was het voor mij direct duidelijk. Ze staan bekend als club waar jonge jongens zich kunnen ontwikkelen." Summerville wordt verhuurd aan FC Dordrecht, met wie Feyenoord onlangs een samenwerkingsverband overeen kwam.