'Feyenoord krijgt slecht nieuws met Spaans bod van 10,8 miljoen euro'

De naam van Adolfo Gaich werd een week geleden door FOX Sports in verband gebracht met Feyenoord.

De Rotterdammers hebben in de strijd om de twintigjarige spits echter forse concurrentie. In de afgelopen dagen werd er al melding gemaakt van de belangstelling van en los Verdiblancos staan zelfs al op het punt om een bod uit te brengen.

Daniel Fava, journalist van het Argentijnse Radio La Red , meldt dat San Lorenzo in de komende uren een bod vanuit Spanje tegemoet kan zien. Real Betis is naar verluidt bereid om een bod van twaalf miljoen dollar, omgerekend 10,8 miljoen euro, neer te leggen bij de Argentijnse club.

Het is goed mogelijk dat San Lorenzo bij een dergelijk bod bereid is om te onderhandelen, daar de afkoopclausule in het contract van Gaich volgens Olé 13,5 miljoen euro bedraagt.

Naast en Real Betis zouden ook , en in de markt zijn voor Gaich. De international van Argentinië Onder-20 heeft bij San Lorenzo nog een contract tot medio 2021. Tot dusver speelde Gaich dertien wedstrijden voor de Argentijnse club, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Tot dusver maakte de jonge spits twee doelpunten in de hoofdmacht van San Lorenzo.

Gaich moet bij Feyenoord de acute problemen omtrent de spitspositie oplossen. Nicolai Jörgensen is voorlopig nog geblesseerd, terwijl Dylan Vente het moeilijk had in de eerste wedstrijden van het seizoen. De Rotterdammers werden eerder gelinkt aan Ricky van Wolfswinkel, maar de spits van FC Basel is maanden uit de roulatie door een aneurysma bij de hersenen.