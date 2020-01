'Feyenoord krijgt nul op rekest vanuit België in zoektocht naar spits'

Feyenoord is nog steeds op zoek naar versterkingen voor de aanvalslinie, maar de zoektocht heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

De Rotterdamse club meldde zich onlangs bij voor Loïs Openda. Laatstgenoemde zal voorlopig echter niet in De Kuip actief zijn, want Club wil de negentienjarige aanvaller deze transferperiode niet laten gaan, zo meldt Het Nieuwsblad woensdag.

De clubleiding van had het idee om Openda op huurbasis naar Rotterdam te halen, maar Club verleent geen medewerking. De jonge aanvaller, met een contract tot medio 2022 in Brugge, staat tot dusver dit seizoen op elf optredens in de hoofdmacht van de Belgische formatie, zonder een keer gescoord te hebben.

Openda stond zaterdag in een oefenwedstrijd in Qatar nog als invaller tegenover . Club verloor de vriendschappelijke ontmoeting met 3-1 en de door Feyenoord begeerde jongeling wist niet te scoren.

Trainer Dick Advocaat aast in totaal op twee tussentijdse versterkingen voor Feyenoord, met daarbij veel aandacht voor het aantrekken van een extra aanvaller. Nicolai Jörgensen heeft mede vanwege verschillende blessures een uiterst moeizame eerste seizoenshelft achter de rug.

Lees beneden verder

Mocht de Deense spits wederom wegvallen, dan moet Advocaat gaan puzzelen. Diens voorganger Jaap Stam gebruikte in het begin van het seizoen Steven Berghuis enkele keren als diepste spits en ook Luis Sinisterra speelde op die positie.

Algemeen directeur Mark Koevermans had dinsdag op de nieuwjaarsreceptie goed nieuws voor Advocaat, want Feyenoord is achter de schermen druk bezig met versterkingen. De bestuurder wilde geen namen noemen, maar verzekerde wel dat sommige namen die zijn rondgegaan in de media op zijn lijstje staan.

Feyenoord hervat de zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen sc .