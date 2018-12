Feyenoord krijgt advies: "Hij is te mager, hij is er nog niet klaar voor"

Dylan Vente deed dit seizoen in de Eredivisie negen keer mee bij Feyenoord, maar kwam in die duels niet tot scoren.

Rob Baan is van mening dat de negentienjarige aanvaller beter ervaring op kan doen bij stadsgenoot Excelsior. De oud-trainer stelt dan ook voor dat Vente op huurbasis naar Kralingen verhuist.

"Hij is te mager, hij is er nog niet klaar voor", aldus Baan bij RTV Rijnmond . "Leen hem uit aan Excelsior en laat hem daar een jaar of halfjaar ervaring opdoen. Ze kunnen hem waarschijnlijk erg goed gebruiken. Dan weet je ook of je die jongen als volwaardige spits kunt zien, maar nu is hij nog geen volwaardige spits."



Baan, voormalig coach van onder meer ADO Den Haag en FC Twente en ex-technisch directeur van Feyenoord, verwijst naar Salomon Kalou en Thomas Buffel. Deze voorhoedespelers werden eveneens uitgeleend aan Excelsior en maakten vervolgens naam in De Kuip. Baan stelt dat Vente eenzelfde pad zou kunnen bewandelen.



Vente ruilde VV Smitshoek uit Barendrecht op zijn negende in voor de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in september vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam in de Champions League in actie tegen Manchester City en inmiddels staat de teller op 6 doelpunten in 26 wedstrijden. Vente ligt nog tot medio 2022 vast.