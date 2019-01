Feyenoord kondigt samenwerking aan met 'ideale partner' FC Dordrecht

Feyenoord en FC Dordrecht gaan samenwerken. De club uit Rotterdam maakt via de officiële kanalen bekend spelers te gaan verhuren aan de Schapenkoppen.

Dordrecht is volgens de Rotterdammers een 'ideale samenwerkingspartner' omdat men op het tweede niveau actief is, op natuurgras voetbalt en 'onder de rook van Rotterdam' speelt. Als gevolg van de samenwerking zal Feyenoord meer spelers op huurbasis stallen bij De Schapenkoppen.

Feyenoord neemt niet met een eigen elftal deel aan de voetbalpiramide: "Dit omdat daarmee een weg wordt ingeslagen die (te) lang duurt voordat Feyenoord-spelers op een acceptabel niveau spelen en omdat dit financieel gezien een kostbare aangelegenheid is. Hiervoor is immers een groot aantal (extra) contractspelers nodig, waarvan op voorhand bekend is dat slechts een zeer beperkt aantal van hen voldoende kwaliteit heeft om uiteindelijk het eerste elftal te halen", zo luidt het statement van de nummer drie van de Eredivisie.



"Dit staat haaks op de keuze van kwaliteit in plaats van kwantiteit, terwijl Feyenoord het beschikbare budget zorgvuldig wenst te besteden: namelijk (vooral) aan een zo sterk mogelijk eerste elftal", klinkt het. Feyenoord wil ieder jaar ongeveer vijf spelers uitlenen aan FC Dordrecht, zo bevestigt algemeen directeur Jan de Jong op de nieuwjaarsreceptie.



Feyenoord werkte tot 2015 actief samen met Excelsior. Onder anderen Salomon Kalou en Jordy Clasie werden door de Kuipbewoners uitgeleend aan Excelsior, terwijl bijvoorbeeld Andwélé Slory, Robin van Persie en Royston Drenthe overkwamen van de Kralingers. De voorbije rol van Excelsior qua verhuur wordt nu dus overgenomen door FC Dordrecht, de huidige hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.