Feyenoord komt 'opnieuw flink in de problemen' en doet oproep aan fans

Feyenoord hangt een straf boven het hoofd vanwege het vuurwerk dat fans hadden afgestoken tijdens het bekerduel met Ajax op 27 februari.

De aanklager betaald voetbal wil als straf dat de vakken R, S en T tijdens één competitie- of bekerwedstrijd leeg moeten blijven, maar gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de KNVB en noemt de sanctie buitenproportioneel.

Het schikkingsvoorstel omvat verder een geldboete van 15.000 euro, zo meldt Feyenoord woensdag via de officiële kanalen. Feyenoord stapt naar de tuchtcommissie en noemt onder meer als reden dat op deze manier ook supporters worden gestraft die niets met het afsteken van het vuurwerk te maken hebben. Dat hele vakken dan dicht moeten, vindt de club buitenproportioneel.



'Niettemin lijkt het er op dat Feyenoord opnieuw flink in de problemen komt, omdat sommige bezoekers maar niet ophouden met het afsteken van vuurwerk, fakkels en rookpotten. Dit ondanks alle oproepen daartoe en ondanks de vele maatregelen die Feyenoord steeds weer neemt om dit te voorkomen', zo schrijft men op de clubsite.



Feyenoord moest op 4 april tijdens het duel met sc Vak S al gesloten houden vanwege vuurwerk tijdens Feyenoord - in december. Enkele weken geleden kreeg Feyenoord ook nog een geldboete van 25.000 euro opgelegd, omdat op de tribunes vuurwerk was afgestoken bij de competitiewedstrijd Feyenoord - op 27 januari.



De Rotterdammers doen 'met klem een dringende oproep aan supporters zich in de toekomst nu echt te onthouden van het afsteken van vuurwerk en elkaar daar ook echt op aan te spreken. De geldboetes en de bijkomende maatregelen in de vorm van vakken leeghouden zullen bij toekomstige vuurwerkincidenten alleen maar groter en omvangrijker worden.'