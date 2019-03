'Feyenoord komt in zoektocht uit bij Jaap Stam'

Feyenoord ziet in Jaap Stam een serieuze kandidaat om na de zomer trainer Giovanni van Bronckhorst op te volgen in Rotterdam.

Zo meldt het Algemeen Dagblad maandagmorgen. Technisch directeur Martin van Geel heeft het management van de huidige trainer van PEC Zwolle volgens het dagblad reeds gepolst.

Als Stam en Feyenoord inderdaad met elkaar in zee willen gaan, moeten de Rotterdammers een afkoopsom betalen aan PEC. Stam, die de interesse van Feyenoord eerder al 'een eer' noemde, ondertekende eind december immers een contract tot medio 2020 met de Zwollenaren.

“Feyenoord is een topclub en uiteindelijk wil je zelf altijd een keer stappen maken, maar ik ben hier net begonnen”, vertelde hij afgelopen weekeinde aan De Telegraaf. De 46-jarige Stam was in het verleden (interim)trainer van PEC, de beloften van Ajax en Reading. In maart vorig jaar kwam het verblijf van Stam in Engeland tot een abrupt einde.

Feyenoord verwacht snel een hoofdtrainer voor volgend seizoen te presenteren. Volgens algemeen directeur Jan de Jong bevinden de onderhandelingen met een opvolger voor Giovanni van Bronckhorst zich in een afrondende fase. "Wij zijn redelijk ver met iemand", vertelde De Jong zondagavond in Studio Voetbal.

"We zijn hard bezig en het ziet er goed uit, maar het is nog niet rond. Geef ons even de tijd om het naar de finish te brengen." Giovanni van Bronckhorst maakte in januari bekend na dit seizoen te stoppen bij Feyenoord. De 44-jarige trainer beschikt over een aflopend contract bij de Rotterdammers en bekende na vier jaar toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Dick Advocaat was lange tijd de belangrijkste gegadigde om Van Bronckhorst op te volgen, maar de vertrekkende coach van FC Utrecht bedankte afgelopen maand voor de klus. De ervaren trainer was van mening dat er een te negatieve sfeer ontstond rond zijn eventuele benoeming.