Feyenoord kan record breken met transfer van begeerde 'veldheer'

Marcos Senesi is uitgegroeid tot een belangrijke kracht bij Feyenoord.

De verdediger had een moeizame start bij de Rotterdammers, maar krijgt inmiddels het volledige vertrouwen van trainer Dick Advocaat. Henk Timmer was medeverantwoordelijk voor de komst van de Argentijn. De oud-doelman stelt dat in de toekomst flink gaat cashen inzake Senesi.

"Het was hectisch, het (de overgang van Senesi, red.) heeft wel een week of vijf geduurd met alle onderhandelingen en miscommunicaties", zegt de zaakwaarnemer over de gang van zaken omtrent de ex-verdediger van San Lorenzo zondagochtend in Goedemorgen van FOX Sports.

"Ik had al 20 of 25 wedstrijden van hem gezien en hij wilde graag de stap naar Europa maken. Toen zijn we met Feyenoord in gesprek gegaan. Hij had een beetje een lastige start, laten we het zo zeggen. Er wordt gauw een stempel gedrukt van: die jongen kan niet!"

" Als jij in Zuid-Amerika tegen , tegen , in de Copa Libertadores, je staande kan houden, dan ben je gewoon een goede speler. Hij wist niet wat kunstgras was, want daar spelen ze daar niet op."

"Je komt van Buenos Aires in Rotterdam, je zit in een hotelkamer in je eentje, je familie is daar (in Argentinië), je meisje kan niet overkomen. Anders trainen, de taal. Als je in een nieuwe omgeving komt, heb je aanpassingsmoeilijkheden. En dat heeft hij prima gedaan nu. En als je nu ziet: hij speelt als een veldheer."

"Dat is een speler, en dat hebben we ook afgesproken met Feyenoord, die je ook een keer voor veel geld kan verkopen", aldus Timmer, die van Hans Kraay junior de vraag krijgt of Senesi al in de winterstop kon verkassen. "Ja, hij kon al weg, ja", beaamt Timmer.

"Hij kon naar Spanje en Italië. Er was belangstelling voor hem. Welke clubs? Dat is niet netjes (om te zeggen, red.). ? Die was het volgens mij niet. Het waren goede clubs. Ik denk dat hij voor vijftien of twintig miljoen kan vertrekken."

Timmer krijgt de vraag van Arnold Bruggink of de kans bestaat dat Feyenoord komende zomer alweer afscheid neemt van Senesi, die afgelopen zomer nog voor circa zeven miljoen euro werd gestrikt.

"Ja. Maar dat ligt aan Feyenoord. Kijk, ik weet dat Dick Advocaat helemaal gek van hem is. Ze willen hem natuurlijk best wel graag houden, maar het is voor Feyenoord ook eens mooi om het risico te nemen om zo'n speler te halen en dat ze dan ook eens een keer kunnen cashen."

"Dit is er eentje waar wij ook eens twintig miljoen voor vangen", aldus Timmer, die rekening houdt met een clubrecord. De duurste uitgaande transfer van Feyenoord is tot op heden de transfer van Dirk Kuyt, die in 2006 voor circa achttien miljoen euro Rotterdam verliet voor een dienstverband bij .