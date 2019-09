"Feyenoord kan nu ook een keer een speler voor plus twintig miljoen verkopen"

Feyenoord versterkte zich op de slotdag met Marcos Senesi. De 22-jarige verdediger wordt in eigen land gezien als een grote belofte.

Volgens Henk Timmer is de nieuweling een speler die in de toekomst voor een groot bedrag verkocht kan worden. De oud-doelman werkte als zaakwaarnemer van World Soccer Consult aan de overstap van Senesi naar en is van mening dat de Rotterdammers een uitstekende zet hebben gedaan met de komst van de linksbenige centrumverdediger.

Senesi kost Feyenoord naar verluidt circa zeven miljoen euro. Hij zette afgelopen maandag zijn handtekening onder een contract tot medio 2023 in De Kuip en gaat spelen met rugnummer 4. Samen met zijn zakenpartner Henk van Ginkel werkte Timmer meer dan een jaar aan de transfer van Senesi.

In gesprek met Voetbal International zal die moeite niet voor niets zijn, zo verwacht Timmer. "Omdat Feyenoord met Senesi een topspeler in huis haalt die er op termijn voor zorgt dat niet alleen , maar nu ook een keer Feyenoord een speler voor plus twintig miljoen euro kan verkopen", aldus de oud-keeper van onder meer Ajax en Feyenoord.

Sander Westerveld, collega van Timmer bij WSC, liet zich vorige maand bij FOX Sports al lovend uit over Senesi. "Ik snap niet dat deze speler eerder is opgepikt. Hij is ook nog jong natuurlijk. Hij zit nu bij de voorlopige selectie van het Argentijnse elftal, dat zegt genoeg. Dit soort spelers maken je ploeg niet alleen beter. Ze zijn ook een investering. Het is hetzelfde als bij Nicolás Tagliafico, die nu ook in het Argentijnse elftal speelt. Feyenoord moet het zien als een investering."

Volgens een reconstructie van Voetbal International accepteerde San Lorenzo onder druk van Senesi de transfersom van iets minder dan zeven miljoen euro. De onderhandelingen tussen beide clubs verliepen al maanden stroef. Daarom nam Timmer geen enkel risico en liet hij Senesi na zijn laatste wedstrijd voor San Lorenzo door een bevriende relatie ophalen en naar het vliegveld brengen. Maandag werd de transfer uiteindelijk afgerond.