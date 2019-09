Feyenoord kampt met probleem na verbroken 'belofte': "Ironisch, hè?"

Joël Zwarts ruilde Feyenoord deze zomer in voor een dienstverband bij Excelsior.

De spits is dit seizoen goed begonnen met twee doelpunten in vier competitiewedstrijden voor de Kralingers. Zwarts wist uiteindelijk niet door te breken bij , dat deze zomer aan de speler liet weten dat hij definitief uit De Kuip mocht vertrekken.

"Natuurlijk is het een teleurstelling, want je wil bij een grote club slagen", zegt Zwarts in gesprek met FOX Sports . "In het begin was het zeker een teleurstelling, maar daar kan je niet te lang in blijven hangen. Je moet een nieuwe club vinden. kwam op mijn pad", aldus Zwarts, die heeft meegekregen dat Feyenoord nu met de blessure van Nicolai Jörgensen, het pensioen van Robin van Persie en de verhuur van Dylan Vente een spitsenprobleem heeft.

"Ironisch, hè, dat ze nu een spits tekortkomen? Het is voor hen een probleem om op te lossen, voor mij is het zaak om bij Excelsior mijn ding te doen." Zwarts gaf in een eerder stadium aan dat Feyenoord de optie in het contract nog wilde verlengen, maar uiteindelijk besloot de Eredivisionist dit toch niet te doen. De spits baalt nog altijd van de gang van zaken.

"De optie in mijn contract werd niet gelicht, terwijl ze eerst zeiden dat die wel gelicht zou worden", aldus Zwarts, die stelt dat er sprake was van een mogelijk meerjarig contract.

"Een dag voor het gesprek werd mijn zaakwaarnemer gebeld met de boodschap dat het niet doorging. Het was een verrassing. Ze hadden het beloofd. Het was de insteek om nog één jaar bij Feyenoord te blijven en alles te geven, maar het mocht helaas niet zo zijn."