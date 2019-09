'Feyenoord is tot het laatste moment bezig geweest met Guidetti'

Feyenoord heeft maandagavond tot het allerlaatste moment geprobeerd om een spits aan te trekken.

Dat stelt Martijn Krabbendam in Voetbalpraat op FOX Sports. De Rotterdammers zouden uitgekomen zijn bij een oude bekende: John Guidetti van Alavés. De Zweedse spits werd door in het seizoen 2011/12 gehuurd van en maakte toen twintig -treffers.

Omdat Nicolai Jörgensen geblesseerd is, zocht Feyenoord een extra spits. "Ze zijn er tot op het laatst mee bezig geweest. Tijdens de laatste uren van de window hebben ze echt nog gezocht naar een spits."

"Volgens mij zijn ze met Guidetti bezig geweest", zegt Krabbendam, journalist van Voetbal International. "Die was ook op zijn beurt met in gesprek, dat ging ook niet door. Maar het was allemaal veel te kort dag."

Feyenoord koos er enkele weken geleden voor om Dylan Vente te verhuren aan . Krabbendam begrijpt dat wel. "Vente moet toch ook een keer aan spelen toekomen."

Cristian Willaert, die ook aan tafel zat, merkt op dat het vreemd is dat Vente vorig seizoen niet weg mocht. "Het is eigenlijk heel gek, dat als je eerste spits geblesseerd is, dat je dan je tweede verhuurt. En als je twee fitte spitsen hebt, zoals vorig seizoen met Robin van Persie en Jörgensen, verhuur je je derde niet."