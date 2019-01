Feyenoord incasseert klap en moet Eric Botteghin maanden missen

Eric Botteghin heeft een knieblessure overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Ajax (6-2), zo meldt Feyenoord dinsdag via de officiële kanalen.

De centrale verdediger is daardoor naar verwachting de komende drie maanden niet inzetbaar, zo meldt de club. De stopper liep de blessure in de slotfase van De Klassieker op. Botteghin speelde een solide wedstrijd tegen Ajax en maakte voor het eerst sinds eind november weer eens de negentig minuten vol in het shirt van Feyenoord. In de tussentijd kampte de Braziliaan onder meer met een liesblessure.

Trainer Giovanni van Bronckhorst gunde Botteghin een basisplaats tegen Ajax, maar hij raakte op het eind van het duel dus ernstig geblesseerd. Door de kwetsuur is het de vraag of de 31-jarige verdediger dit seizoen nog in actie komt namens de Rotterdamse club. Mede door blessureleed kwam Botteghin deze voetbaljaargang tot vijftien wedstrijden in totaal, waarvan twaalf in de Eredivisie.

Botteghin speelt sinds de zomer van 2015 voor Feyenoord, nadat hij eerder in Nederland werkzaam was bij FC Groningen, NAC Breda en PEC Zwolle. De verdediger, die nu nog tot medio 2020 vastligt in De Kuip, heeft in totaal zes prijzen gepakt in zijn loopbaan, waarvan vijf met Feyenoord: twee keer de KNVB Beker, twee keer de Johan Cruijff Schaal en de landstitel in 2017.