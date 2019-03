Feyenoord in verlegenheid gebracht door verwijzingen op spandoek

Op social media is een ophef ontstaan om het enorme spandoek dat door de Feyenoord-aanhang werd getoond voor het bekerduel met Ajax (0-3).

Op het meterslange doek was een hectometerpaal geschilderd waarop ergens 'A10, 34.0' te lezen viel. Dit zou een verwijzing zijn geweest naar Carlo Picornie en Abdelhak Nouri. Supportersvereniging FSV De Feijenoorder ballt ervan.

Ajax-fan Picornie kwam in 1997 om het leven bij een knokpartij met Feyenoord-fans langs de snelweg bij Beverwijk. Dat is overigens de A9 en niet de A10. Het cijfer 34 lijkt een verwijzing naar het rugnummer van Nouri, de in 2017 in elkaar gezakte groeibriljant. Tijdens het oefenduel met Werder Bremen liep hij blijvende hersenschade op waardoor hij zijn potentie nooit in kan lossen.

Via Twitter heeft de supportersvereniging aangegeven dat men hevig baalt van de verwijzingen. "We balen van de uitslag, maar nog meer van deze verwijzingen op ons doek. We vinden ze verwerpelijk en distantiëren ons er volledig van. We vinden het zeer kwalijk dat ons doek hiervoor misbruikt is."

Bestuurslid Eduard Cachet meldt bij het Algemeen Dagblad dat FSV De Feijenoorder het doek wel financierde en bedacht, maar de uitvoering lag in handen van vrijwilligers. “Op het ontwerp, dat is afgestemd met Feyenoord, stond het zeer zeker niet. Maar het doek is meer dan 100 meter groot en je kan niet elke vierkante centimeter controleren. Het stond ook in een heel klein hoekje”, aldus Cachet. “Er hebben ook minimaal honderd mensen aan gewerkt en we hebben geen idee wanneer het erop is gezet.”