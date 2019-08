Feyenoord 'in gesprek' met 'sterke Afrikaan': "Het ziet er goed uit"

Feyenoord gaat Jeremiah St. Juste spoedig verkopen aan FSV Mainz 05, volgens Voetbal International voor een bedrag van maximaal twaalf miljoen euro.

De Rotterdammers gaan met dat geld meerdere spelers naar De Kuip halen, zegt Marcel van der Kraan. De journalist van De Telegraaf laat weten dat al een speler nadrukkelijk in het vizier heeft.

"Een optie is een Afrikaanse jongen van , Edgar Ié. Ik denk dat hij deze kant opkomt. Feyenoord is met hem in gesprek. Dat ziet er op dit moment goed uit. Het is een jongen die al eerder is uitgeleend door Lille", weet hij.

"Een sterke 25-jarige Afrikaan. Hij zal de eerste zijn die komt. Hij kan centraal en aan de zijkant spelen", laat Van der Kraan weten bij Voetbalpraat van FOX Sports.

Ié wordt momenteel hevig in verband gebracht met . De 25-jarige stopper gaat zich mogelijk transfervrij aansluiten bij de Turkse club en zich dan laten verhuren aan Feyenoord. Van der Kraan laat echter niets los over de betrokkenheid van Trabzonspor.

Lees beneden verder

Ié is cliënt van Wasserman, dat onder leiding staat van Rob Jansen, de zaakwaarnemer die momenteel achter de schermen nauw betrokken is bij de gang van zaken bij de Rotterdamse club.

Van der Kraan verwacht dat na Ié nog een verdediger naar Feyenoord gaat komen deze transferperiode. "En er zal absoluut nog een spits bijkomen. Dat is nog een kwestie van vier of vijf dagen, maximaal", aldus de journalist, die wijst naar de blessuregevoeligheid van Nicolai Jorgensen.

"Vorig seizoen was dat ook tricky . Feyenoord zit niet in de positie dat ze kunnen wachten. Die moeten nu schakelen."