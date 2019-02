Feyenoord in beroep na vuurwerkincident tegen PSV

Feyenoord gaat niet akkoord met het voorstel van de aanklager betaald voetbal om een thuiswedstrijd zonder publiek in Vak S te spelen.

Die straf kreeg Feyenoord samen met een geldboete van 15.000 euro opgelegd, omdat er tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV eerder dit seizoen vuurwerk werd afgestoken in Vak S. De Rotterdammers vinden de straf te zwaar en laten de zaak voorkomen bij de tuchtcommissie. Inmiddels is de aanklager ook een onderzoek gestart naar het afsteken van vuurwerk tijdens het recente duel met Ajax.



"Feyenoord kan helaas niet ontkennen dat, ondanks controles op het meenemen van vuurwerk, vele oproepen in het verleden dit vooral niet te doen en ondanks het nadrukkelijk waarschuwen voor deze sancties, er toch supporters in het betreffende vak zitten die het afsteken van fakkels en vuurwerk nodig vonden", reageert de club in een statement op de officiële website.



Feyenoord laat de zaak voorkomen bij de tuchtcommissie.



Toch gaat Feyenoord dus in beroep. "Omdat de club van mening is dat zij vele maatregelen heeft genomen tegen vuurwerk en de straf buitenproportioneel is, aangezien vele supporters die niets met het vuurwerk te maken hebben gehad nu gestraft dreigen te worden doordat een klein deel van de aanwezigen zich niet aan de regels houdt."Aangezien er dus nóg een straf dreigt naar aanleiding van de wedstrijd tegen Ajax, richt Feyenoord zich nogmaals tot de eigen aanhang. "Feyenoord doet opnieuw nadrukkelijk een oproep aan supporters zich in de toekomst nu echt te onthouden van het afsteken van vuurwerk en elkaar daar ook op aan te spreken."