Feyenoord-huurling wil vaste aanstelling: "Ik ben thuis"

Cuco Martina moet zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord nog spelen, maar de van Everton gehuurde verdediger voelt zich nu al helemaal op zijn plek.

Feyenoord kreeg in de gewonnen Klassieker tegen Ajax te maken met het uitvallen van Eric Botteghin en de Braziliaan zal de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De Rotterdammers schakelden daarna snel door en huurden op deadline day Martina van Everton. Voor de in de havenstad geboren en opgegroeide verdediger is er zo een droom in vervulling gegaan.

“"Ik woon al 25 jaar in Rotterdam, dat zegt wel wat. Mijn vrienden en familie zijn heel blij voor me, maar ik ben nog stukken blijer dan hen. Waarom? Omdat ik thuis ben en voor mijn droomclub speel”", reageert hij opgetogen in gesprek met de NOSop zijn transfer.

Martina speelde in het verleden voor amateurtak Sportclub Feyenoord, maar slaagde er niet in om de stap naar de profs te maken. Via een omweg die langs RBC Roosendaal, RKC Waalwijk en FC Twente leidde kwam hij bij Southampton en Everton toch nog terecht in de Premier League.



“"Ik droomde ervan om in de Premier League te spelen. Als zo'n kans dan komt, dan grijp je die natuurlijk. Alles is daar enorm professioneel en het voetbal leeft enorm. Vooral de sfeer in de stadions zal me bijblijven."” Martina werd in de eerste helft van dit seizoen nog verhuurd aan Stoke City, maar kwam daar na de aanstelling van trainer Nathan Jones nauwelijks meer aan spelen toe. Dat hoopt hij in Rotterdam wel te kunnen doen.



“"In mijn achterhoofd had ik altijd het idee om op een dag voor Feyenoord te spelen. Eindelijk is die kans gekomen.”" De international van Curaçao ligt nog tot medio 2020 vast bij the Toffees, maar als het aan hem ligt blijft hij bij Feyenoord: "“Ja, natuurlijk. Maar laten we eerst focussen op de komende maanden. Als alles goed gaat en Feyenoord tevreden is, zien we verder. Ik ben thuis".” Martina kan zondagmiddag in de stadsderby tegen Excelsior zijn debuut maken voor zijn nieuwe werkgever.