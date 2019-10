Feyenoord hoopt tegen Ajax op ingeving Jörgensen en Berghuis

Feyenoord kan eindelijk weer voluit rekenen op Nicolai Jörgensen, die tegen Ajax zijn eerste goal van dit seizoen hoopt te maken.

Als men ergens weet hoeveel invloed één wedstrijd op een seizoen kan hebben, dan is het wel in Rotterdam-Zuid. Zondagmiddag om 16:45 uur krijgt de kans om de teleurstellende jaargang weer een beetje kleur te geven, want dan is de kraker tegen in Amsterdam.

Trainer Jaap Stam is blij dat hij een beroep kan doen op Nicolai Jörgensen. De Deense spits kampte wekenlang met de knieblessure die hij opliep in de voorbereiding. Vorig weekend speelde hij voor het eerst sinds 15 mei een hele wedstrijd.

Even leek Jörgensen een blessure te hebben overgehouden aan het duel met Heracles, want tegen Young Boys zat de 28-jarige aanvaller donderdag niet bij de wedstrijdselectie. Stam verzekerde echter dat dat te maken had met het kunstgras in Bern en dus lijkt het erop dat Jörgensen zondag in de Johan Cruijff ArenA gewoon aan de aftrap verschijnt.

Feyenoord verloor dit seizoen pas twee keer in de , maar toch is het crisis in De Kuip. Positieve fans hielden zich de laatste weken vast aan de overtuiging dat Jörgensen voor een ommekeer kan zorgen als hij weer samen op het veld staat met Steven Berghuis. De Deen lijkt de afgelopen jaren namelijk steeds afhankelijker te zijn geworden van de linkspoot.

In het succesjaar 2016/17 had Jörgensen met 21 goals en elf assists een groot aandeel in het kampioenschap onder leiding van Giovanni van Bronckhorst. Jens Toornstra was toen echter de favoriete aangever van de spits, die slechts één keer scoorde uit een pass van Berghuis. In 2017/18 maakte Jörgensen er tien, met twee assists van Berghuis en vorig seizoen verzorgde de vleugelspeler bij drie van de zeven goals van Jörgensen de assist.

Het spel van Berghuis is voorlopig, wat de statistieken betreft, één van de weinige lichtpuntjes bij de Rotterdammers. De buitenspeler was vijf keer trefzeker in negen competitieduels (hij miste het duel met vanwege een blessure, red.) en tweemaal liet hij het scoren over aan een teamgenoot.

Ook de rol van Toornstra mag niet worden onderschat, ook al staat bij hem de teller pas op twee treffers en nul assists in de Eredivisie. Vorig seizoen was hij met drie assists en een doelpunt nog 'man of the match' toen Ajax op spectaculaire wijze met 6-2 ondersteboven werd gelopen. "Bij de Klassieker komen andere krachten los. Dat hebben we gezien", refereerde Erik ten Hag aan dat duel na Ajax’ nederlaag tegen .

"We staan tiende en op basis van ons spel, verdienen we ook gewoon niet beter. Maar we moeten desondanks wel in elkaar blijven geloven", sprak Berghuis tegen Voetbal International na de teleurstellende 1-1 tegen . "Het enige dat ik kan doen, is slapen, goed eten en er donderdag en zondag weer staan. Be better tomorrow."

Donderdag bleek echter weer dat Feyenoord zonder zelfvertrouwen voetbalt en dat iedere vorm van automatisme in het elftal ontbreekt. De voortekenen voor Ajax-uit zijn dan ook niet goed. Jörgensen mist wedstrijdritme, Toornstra kampte eveneens met een blessure en Berghuis heeft weliswaar een aardig doelpuntenmoyenne, maar ook hij deelde in de malaise tegen Young Boys. Bovendien maakt Berghuis soms een wat opgefokte indruk, met als dieptepunt zijn tackle op Teun Koopmeiners in de kansloze thuiswedstrijd tegen .

Feyenoord wist al sinds augustus 2005 geen uitwedstrijd tegen Ajax meer te winnen. De huidige nummer tien van de Eredivisie lijkt dit keer te zijn aangewezen op een goede individuele actie van Berghuis of Jörgensen. Alleen als zij goed spelen, mogen de gasten hopen op een goed resultaat in Amsterdam.