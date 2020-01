Feyenoord hoopt op snel akkoord met Panathinaikos

Yassin Ayoub ontbrak ook zaterdag bij de hervatting van de tweede seizoenshelft van de Eredivisie.

Na de competitiewedstrijd tussen en sc (3-1) ging Dick Advocaat in op de absentie van de middenvelder, die niet voor de eerste keer dicht bij een vertrek uit Rotterdam-Zuid is.

Ayoub, 25 jaar, is momenteel in gesprek met een mogelijke, nieuwe werkgever. "We zullen zien hoe dat loopt. Hij is al bij meerdere clubs op gesprek geweest, toen is het ook niet rond gekomen", vertelde Advocaat in gesprek met RTV Rijnmond.

Volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is Ayoub op bezoek bij Panathinaikos en hoopt Feyenoord dat hij snel een contract tekent.

Ayoub maakte in de zomer van 2018 transfervrij de overstap van naar Feyenoord. Hij wist nooit een vaste basisplaats te veroveren en onder de inmiddels vertrokken trainer Jaap Stam raakte hij op een zijspoor. Ook onder Advocaat hoeft Ayoub niet te rekenen op speelminuten. Dit seizoen kwam de middenvelder niet verder dan 44 speelminuten in de .

In de strijd tegen degradatie hoopte -trainer Alan Pardew op de komst van een extra middenvelder en de clubleiding dacht aan Ayoub, maar hij heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar het buitenland. Zijn contract in De Kuip loopt door tot aan de zomer van 2022.